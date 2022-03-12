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Омурбек Текебаев начал свою миссию в качестве посла в Германии

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- Наталья Крайнова
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбек Текебаев начал свою миссию в качестве посла со встречи с лидерами кыргызской диаспоры и активистами, а также с представителями "Кыргызско-Германского культурного общества", проживающими в Берлине. Сообщает пресс-служба МИДа.

Данная встреча состоялась в посольстве 11 марта 2022 года.

Посол Омурбек Текебаев поделился своими планами и идеями относительно деятельности по дальнейшей активизации политического и торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Германией, привлечению инвестиций в различные отрасли экономики Кыргызстана и расширению культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

Текебаев отметил необходимость продолжения тесного сотрудничества между Посольством и кыргызской диаспорой в Германии, а также призвал соотечественников продолжить активное содействие стране в привлечении инвестиций, новых технологий и популяризации туристического потенциала.

Во время встречи в дружественной атмосфере соотечественники активно участвовали в дискуссии, обсуждались различные вопросы, в том числе консульского характера.


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URL: https://www.vb.kg/415402
Теги:
Германия, дипломатия, МИД, Омурбек Текебаев
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