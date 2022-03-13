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Кабмин объяснил безвозмездную передачу земли Кыргыз Петролеум Компани

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- ВБ
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В Кыргызстане предлагают передать земельный участок мерою 9 га ЗАО "Кыргыз Петролеум Компани" в безвозмездное пользование на 49 лет. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Сообщается, что земельный участок находится в государственной собственности и в хозяйственном ведении государственного предприятия "Элдик" при Фонде по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции.

Закрытое акционерное общество "Кыргыз Петролеум Компани", которому предполагается передать в безвозмездное пользование земельный участок мерою 9 га, является дочерней компанией открытого акционерного общества "Кыргызнефтегаз", в котором доля государства составляет 85%.

"На сегодняшний день между закрытым акционерным обществом "Кыргыз Петролеум Компани" и государственным предприятиям "Элдик" заключен договор долгосрочной аренды данного земельного участка сроком на 10 лет.

Важно отметить, что с передачей в долгосрочную аренду на 49 лет земельного участка мерою 9 га государство не утрачивает право собственности на данный земельный участок", - отмечается в сообщении кабмина.

Указанный земельный участок будет использоваться при модернизации производства нефтеперерабатывающего завода закрытого акционерного общества "Кыргыз Петролеум Компани". Модернизация производства предусмотрена пунктом 56 плана мероприятий кабинета министров по реализации национальной программы развития КР до 2026 года, утвержденного постановлением кабинета министров от 25 декабря 2021 №352.


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URL: https://www.vb.kg/415408
Теги:
Кыргызнефтегаз, кабмин
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