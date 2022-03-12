За вымогательство взятки задержали крестного сына главы ГКНБ Ташиева

В Кыргызстане в Джалал-Абадской области при получении взятки задержан работник айыл окмоту и гражданин, который оказался крестным сыном главы ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что 11 марта ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела по ст.343 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР, при получении денежных средств от частного предпринимателя Т.Б.Т. в размере 90 тысяч сомов задержаны гражданин КР И.А.К. и работник Таш-Булакского аильного кенеша Сузакского района Б.А.И.

Установлено, что И.А.К. являясь крестным сыном председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева и прикрываясь данной родственной связью, вступив в сговор с работником Таш-Булакского аил окмоту Сузакского района Б.А.И. путем угроз вымогал денежные средства в размере 120 тысяч сомов.

Задержанные согласно ст.101 УПК КР водворены в ИВС ОВД Джалал-Абада.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются необходимые следственные мероприятия.