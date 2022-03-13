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В КР очередная волна коронавируса ожидается в середине мая – начале июня

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

После очередного пика заболеваемости в январе, когда максимально регистрировалось в сутки 870 новых случаев, отмечается постоянное снижение. В последние недели выявляется по 20-30 новых случаев. Но это не говорит о том, что мы победили коронавирус!

Медики предупреждают, что заболеваемость, как уже известно, имеет волнообразное течение.

"По нашим наблюдениям, заболеваемость за последние два года снижается к весне. Но ближе к лету, в середине мая – начале июня, опять идет рост. Такой риск есть и в этом году. Поэтому мы призываем граждан пройти вакцинацию, сейчас самые благоприятные для этого условия. А тем, кто уже получил две дозы вакцины, необходимо получить бустер, чтобы укрепить свой иммунитет", - говорит начальник управления профилактики инфекционных, паразитарных заболеваний и эпидемиологического надзора ДПЗиГСЭН Динагул Оторбаева.


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URL: https://www.vb.kg/415411
Теги:
Кыргызстан, здоровье, коронавирус, COVID-19
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