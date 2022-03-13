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Великобритания рекордно запаслась российскими товарами до санкций

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Великобритания за месяц до начала российской спецоперации по защите Донбасса побила рекорд по импорту из России, потратив в общей сложности порядка двух с половиной миллиардов фунтов стерлингов. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на Управление национальной статистики.

Согласно опубликованным данным, до введения санкций Лондон заплатил почти миллиард фунтов за разные виды топлива: уголь, кокс и брикеты стоили 32 миллиона фунтов, нефть - 590,4 миллиона и газ - 289,1 миллиона.3:35

Следующими статьями расходов Британии в Москве стали три миллиона фунтов за корма для животных, 24,9 миллиона - за разные химикаты, 11 миллионов - за сталь и 22,1 миллиона - за другие металлы.

"Это вдвое превышает один миллиард триста миллионов фунтов стерлингов российского импорта в декабре и в разы бьет предыдущий рекорд, установленный в декабре 2020 года на уровне чуть менее одного миллиарда четырехсот миллионов фунтов стерлингов", - пояснило СМИ.

США и Великобритания объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине.


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URL: https://www.vb.kg/415417
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