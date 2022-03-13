Шведская косметическая компания прямых продаж Oriflame остается в России. Об этом в субботу пишет газета Dagens Industri, сообщает fbm.

Известная скандинавская компания, которая работает исключительно методом распространения своей продукции через консультантов, намерена поддержать своих российских сотрудников, единственным источником дохода которых является продажа косметики.

У Oriflame в России есть завод с 1 тысяча сотрудников и миллионом реселлеров – "консультантов по косметике". Так называют частных лиц, которые реализуют косметику людям посредством прямых продаж.

По статистическим данным в 2021 году на Россию приходилось 16% продаж компании, которые составили чуть более 1 млрд. евро.

В России компания появилась в 1992 году и предложила свою продувцию в розничную торговлю, а через несколько лет начала продвигать средства для кожи, тела, сопутствующие товары посредством прямых продаж. Сервисные пункты обслуживания Oriflame расположены более чем в 1900 городах России. В 18 крупных городах работают сервисные центры. По состоянию на 2013 год в интервью глава компании Магнус Брэннстрём заявил, что Россия является первым по величине рынком для Oriflame.