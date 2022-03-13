Ученые обнаружили, что многомесячная спячка тормозит старение у сурков

Спячка является естественным состоянием для большой группы животных, которые приспособились выживать в неблагоприятных условиях. Сообщает fbm.ru.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе решили проследить, какие изменения происходят в организме желтобрюхих сурков, которые проводят в таком состоянии до восьми месяцев в году.

Образцы крови у животных брали каждые две недели, а само исследование проводилось в течение 14 летних сезонов.

Оказалось, что это время как бы исключено из жизни, то есть во время спячки процессы, связанные со старением организма у этих представителей семейства беличьих, значительно замедляются. У них снижается метаболизм, замедляется дыхание и понижается температура тела. Причем потеря жира очень незначительна, всего 1 грамм в день, хотя сурки весят до 5 килограммов.

Ученые провели исследование не ради праздного интереса. Во время длительных космических экспедиций такое состояние было бы идеальным для космонавтов. Оно также могло бы помочь сохранить донорские органы, подготовленные для трансплантации, на более длительный срок. А изучение механизмов процессов, снижающих скорость старения, открыло бы новые перспективы для геронтологов.