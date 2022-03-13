Уголовное дело о массовом отравлении в "Империи пиццы" хотят прекратить

В Кыргызстане приостановлено следствие по делу о массовом отравлении в кафе "Империя пиццы". Об этом сообщил адвокат потерпевших Икрамидин Айткулов на своей странице в Facebook.

Адвокат направил жалобу генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву на постановление следователя, вынесенного при попустительстве руководства прокуратуры города Бишкек.

В своей жалобе адвокат сообщает, что в уведомлении следователя ГУВД Бишкека указано, что данное уголовное дело приостановлено "...в связи с истечением срока следствия, до установления лица, причастного к совершению данного преступления".

По мнению правозащитника постановление следователя, вынесенное при попустительстве надзирающего прокурора является незаконным, необоснованным.

"Следует отметить неправомерные действия следователя Кулембекова Б.А., уведомление которого потерпевшей стороне о приостановлении следствия по делу датировано 09.02.2022 года, тогда как фактически уведомление отправлено только через месяц, т.е. 05.03.2022 года, а прибыло в почтовое отделение адресата 07.03.2022г, что подтверждается почтовыми штемпелями на конверте.

Полагаю, что данные действия следователем сделаны умышленно, чтобы потерпевшая сторона не имела возможности соблюсти предусмотренный частью 2 статьи 247 УПК КР 5-дневный срок обжалования надзирающему прокурору решения следователя о приостановлении уголовного дела. Кроме того, эти действия свидетельствуют о том, что надзирающий прокурор в лице руководства города Бишкек оставило в силе данное явно необоснованное и незаконное постановление следователя.

Данное обстоятельство дает обоснованное основание потерпевшим подозревать, что орган следствия в лице следственной службы ГУВД Бишкека, которому поручено расследовать данное уголовное дело, и руководство прокуратуры города Бишкек, как надзирающий орган, заинтересовано в определенном исходе дела, а именно в том, чтобы не установить виновных в массовом отравлении людей, чтобы потихоньку "спустить на тормозах" данное уголовное дело, в свое время вызвавшее большой общественный резонанс", - отметил Айткулов.

В заключении адвокат требует отменить постановление о приостановки следствия и возбудить в отношении следователя ГУВД Бишкек Кулембекова Б.А. и его непосредственных начальников дисциплинарное производство за не достаточно активное и ненадлежащее расследование уголовного дела.

Напомним, в сети кафе "Империя пиццы" произошло массовое отравление роллами в октябре 2021 года. Общее количество обратившихся за медицинской помощью в организации здравоохранения Бишкек и Чуйской области с пищевым отравлением составило 318 человек.