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Как санкции против РФ отразятся на Кыргызстане

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- Канат Кожоев
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Эксперты расходятся во мнениях по поводу того, как санкции отразятся на России. В 2014 году РФ уже пережила санкционные меры, а сейчас экономика страны сильнее. Есть те, кто считает, что Россия все–таки не устоит, но есть и те, кто уверен, что это только укрепит ее позиции на мировой арене. Однако от западных санкций страдает не только Россия, но и государства - партнеры по ЕАЭС. Среди них и Кыргызстан.

Сократятся переводы. По данным Национального банка, ежегодно мигранты в среднем переводят на родину 2,5 миллиарда долларов, из них 98 процентов - денежные переводы из России. По разным оценкам, сегодня на заработках в России находится более миллиона кыргызстанцев, и зависимость экономики Кыргызстана от притока денежных переводов очень сильна. Поступления мигрантов в 2021 году почти на четверть превысили доходы государственного бюджета.

Переводы из России поступают в Кыргызстан в рублях и уже после переводятся в "твердую валюту". Логично, что ослабление российской валюты по отношению к доллару приведет к снижению поступлений.

Еще больше инфляции. Вслед за ослаблением рубля сом просел к доллару - сначала почти до 95 сомов. Затем благодаря вмешательству Нацбанка курс немного откатился, на 26 февраля новый официальный курс был установлен на уровне 89,1 сома за 1 доллар. На сегодняшний день валюта США продается в обменках Бишкека по 106,5 сомов.

Ослабление сома к американской валюте таит в себе несколько рисков. Первое, что почувствуют на себе простые граждане, - рост цен на товары, импортируемые в страну в долларах. К таким товарам относятся ГСМ. 90 процентов автомобильного топлива Кыргызстан хоть и закупает на российских нефтеперерабатывающих заводах, однако расчет идет в долларах. Нефтетрейдеры уже сообщили о том, что из–за курсовых скачков в ближайшее время ожидается подорожание бензина на 3–4 сома за литр.

Подорожает внешний долг. Рост стоимости американской валюты опасен для страны и удорожанием внешнего долга. Дело в том, что республика зарабатывает в сомах, а согласно валютной структуре внешних обязательств 81 процент приходится на доллары. Если на конец 2021 года внешний долг составлял 4 миллиарда 294,57 миллиона долларов, или 364 миллиарда сомов, то по–новому - 393,7 миллиарда сомов.

SWIFT и устойчивость банковской системы. Банковская система республики сохраняет стабильность и устойчивость. Коммерческие банки продолжают работать в штатном режиме и предоставляют клиентам полный спектр банковских услуг, включая платежи как по национальным, так и международным системам платежей.

Банками Кыргызстана, по данным регулятора, заключены договора о корреспондентских отношениях с банками стран дальнего зарубежья, ЕАЭС и СНГ, что позволяет бесперебойно осуществлять платежи за товары и услуги за пределы республики.

"Большинство коммерческих банков КР подключено к системе SWIFT через Национальный банк или напрямую, в связи с чем риск отключения отдельных банков России от системы SWIFT не приведет к приостановлению платежей клиентов банков Кыргызстана. Также комбанки имеют альтернативные каналы связи для передачи финансовых сообщений", - информирует Нацбанк Кыргызстана.

Национальные платежные системы и системы денежных переводов функционируют в штатном режиме. Степень влияния страновых рисков на функционирование национальных платежных систем и систем денежных переводов является минимальной.

Национальный банк на постоянной основе отслеживает и контролирует ситуацию на внешних финансовых рынках, экономиках стран - торговых партнеров - и при необходимости примет меры для дальнейшего обеспечения стабильности банковской и платежной системы страны.


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URL: https://www.vb.kg/415428
Теги:
Россия, Кыргызстан, санкции
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