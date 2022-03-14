Адвокат Типеров: Во время следствия часто нарушаются права граждан КР

"Можно много говорить о недостатках нашего следствия. Но проблему, считаю, надо рассматривать в корне, а именно: вообще поменять организацию всей следственной работы в нашей стране. Для защиты прав и интересов граждан нашей страны необходимо создать Следственный комитет Кыргызской Республики по примеру положительного опыта России", - сказал vb.kg почетный адвокат Кыргызстана Александр Типеров.

По его мнению, это должен быть независимый орган в сфере уголовного судопроизводства. Именно президент должен (по опыту многих стран) осуществлять руководство деятельностью комитета и устанавливать его штатную численность, структуру, утверждать присягу, назначать и отстранять при необходимости от должности его председателя и его заместителей с согласия, разумеется, ЖК.

"Эти права должны быть переданы президенту не случайно. Он, как гарант Конституции, должен обеспечить защиту прав и интересов граждан своей страны. Именно от следствия на 90 процентов зависит справедливость вынесенного решения, приговора. Если следствие проведено объективно, тщательно, то "сломать" дело будет очень непросто.

А основные задачи Следственного комитета - это и есть оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с законом", - поделился своим мнением с vb.kg известный адвокат

Возглавлять центральный аппарат Следственного комитета, исходя из опыта других стран, будет председатель, у которого, как минимум, должны быть трое заместителей, курирующих управления по расследованию преступлений против личности, против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, против общественной безопасности и общественного порядка, против государственной власти, против военной службы. Следственные управления необходимо создавать в областных центрах, а также в Бишкеке, Оше.

Создание Следственного комитета КР приведет к сокращению численности штатов, повысит уровень квалификации, ответственности за выполнение профессиональных обязанностей, сократит финансирование правоохранительных органов, приведет к снижению коррупционных рисков.

"Самое же главное - его создание положительно скажется на защите прав и интересов граждан. В дальнейшем появится возможность открытия и учебного заведения Следственного комитета. Безусловно, создание комитета - сложная работа, но ее надо начинать ради, как бы высокопарно это ни звучало, торжества справедливости и закона", - считает адвокат Александр Типеров.

По его словам, сейчас много говорят и пишут, о том, что введение Единого реестра преступлении и проступков (ЕРПП), дескать, привело к излишней загруженности следователей и не дает им возможности быстро и правильно рассмотреть уголовное дело. "Но, думается, что проблема кроется в отсутствии должного контроля за следствием, а точнее за работой следователей, халатном отношении следователей к своим служебным обязанностям и коррупции в следственных органов", - отметил в интервью нашему изданию Александр Типеров.

Согласно статье 155 УПК КР, досудебное производство по уголовным делам должно быть закончено в срок не позднее двух месяцев со дня вручения уведомления о подозрении. Но из-за недостаточного контроля со стороны прокуратуры и вышестоящих органов закон постоянно нарушается. Поэтому адвокаты вынуждены обращаться в суд с жалобами на волокиту при рассмотрении дел, а порой и просто бездействие следователей, где обращения рассматривает следственный судья. Статья 132 УПК КР предусматривает судебный порядок рассмотрения жалоб на решение, действия, бездействия следователей, затягивающих рассмотрение дел.

"И что характерно, все мои обоснованные жалобы в порядке защиты прав и интересов моих подзащитных всегда удовлетворяются, как, впрочем, и жалобы коллег. Участвующие в этих процессах прокуроры наши жалобы тоже поддерживают. В результате отстраняют от рассмотрения дел одних следователей и назначают новых. Прокуратурой даются поручения о проведении дальнейших следственных действий. Но это все еще более затягивает срок рассмотрения дел и нарушает законные права наших граждан как обвиняемых, так и потерпевших на объективное и своевременное расследование преступления, вызывает у них недоверие к закону, подрывает веру в справедливость", - замечает опытный адвокат.

И задает резонный вопрос: "Куда же смотрит руководство отстраненных от дел следователей – начальники следственной службы УВД, заместители начальников по расследованию? И как контролируется эта работа ГУВД г. Бишкек, МВД КР? Жалобы адвокатов на действия следователей в эти органы, к сожалению, редко когда дают результаты.

Поэтому еще раз хочется подчеркнуть, что без создания единого следственного органа – Следственного комитета Кыргызской Республики и без надлежащего контроля со стороны прокуратуры за следствием невозможно улучшить досудебное производство и поднять уровень следственной работы в стране. Главная причина его создания как раз и заключена в централизации контроля за следствием и повышении качества расследования.

А пока мы, адвокаты, пишем жалобы, ходатайства, заявления и бьемся, как рыба об лед за восстановление нарушенных прав наших граждан. Но особых улучшений в защите прав и интересов граждан со стороны государства не ощущаем.