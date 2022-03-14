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Турция не будет присоединяться к западным санкциям

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- Алина Мамаева
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Турция не будет вводить против России санкции. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит "РИА Новости".

"Наша позиция открыта и ясна: санкции не решат проблемы", - заявил Чавушоглу.

Он также сообщил, что президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал, что он не против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Турция уже не раз предлагала посреднические услуги для проведения российско-украинских переговоров.


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URL: https://www.vb.kg/415441
Теги:
Россия, Турция, санкции, военная операция в Украине
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