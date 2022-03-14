Instagram прекратил работать на территории России

На территории России ограничили доступ к социальной сети Instagram. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Ранее на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций появилась информация о том, что 11 марта компания Meta Platforms Inc. приняла беспрецедентное решение, разрешив в своих социальных сетях Facebook и Instagram размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан.

В социальной сети Instagram распространялись сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян, в связи с чем Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к этой социальной сети.

Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода.