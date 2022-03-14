Генпрокурор РК о задержании Дикого Армана: Таким людям нечего было терять

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал о задержании Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу Дикий Арман, и 14 членов его группировки, сообщает Tengrinews.kz.

Генпрокурор сообщил, что общее число арестованных по всем органам составило 766 подозреваемых.

"В основной массе это молодые люди в возрасте до 30 лет, безработные, без высшего образования. Среди них 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещенных экстремистских организаций, 24 члена организованных преступных групп и 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои. К примеру, под стражей Джумагельдиев, так называемый Дикий Арман, и 14 членов его группировки. Таким людям терять было нечего, и они легко шли на различные преступления - громили магазины, занимались мародерством, нападали на административные здания", - рассказал Асылов на заседании Мажилиса.

Он добавил, что всего на причастность к совершенным преступлениям проверено более 22 тысяч лиц.