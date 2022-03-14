Граждане при представлении налоговой декларации вправе получить вычеты

Физические лица, включая государственных и муниципальных служащих, при представлении единой налоговой декларации вправе получить социальный или имущественный вычеты, предусмотренные налоговым законодательством КР. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, социальный вычет можно получить на образование налогоплательщика и его иждивенцев, возраст которых не превышает 24 лет.

При этом размер социального вычета устанавливается равным сумме оплаты, произведенной налогоплательщиком в адрес организации образования Кыргызской Республики, имеющей лицензию уполномоченного государственного органа, или в адрес попечительских советов, и подтвержденной документами, но не более 10 процентов от размера налоговой базы налогоплательщика без учета вычетов на образование. Для налогоплательщиков, содержащих троих и более иждивенцев – не более 25 процентов от размера налоговой базы налогоплательщика без учета вычетов на образование;

Имущественный налоговый вычет можно получить в сумме средств, фактически направленных налогоплательщиком на погашение процентов по ипотечному кредиту, но не более 230 тысяч сомов в год.

Указанные вычеты предоставляются налогоплательщику при наличии налоговой регистрации и подаче им налоговой декларации на основании письменного заявления и документов, подтверждающих произведенные расходы.

Для получения вычетов налогоплательщик должен представить в налоговый орган следующие документы, в том числе подтверждающие произведенные расходы:

1) для получения социального вычета:

– заявление (по форме DOC STI-162);

– копию контракта на оказание платных образовательных услуг, заключенного между Декларантом и образовательным учреждением;

– копию квитанций за оплату услуг образовательного учреждения;

– копию свидетельства о рождении/документ об усыновлении и/или удочерении иждивенца;

– справку из учебного заведения о том, что ребенок/усыновленный ребенок не получает стипендию, если иждивенец обучается в образовательном учреждении среднего и высшего профессионального образования;

– копии паспорта декларанта, паспорта иждивенца (при наличии), паспорта супруга(и) декларанта, свидетельства о браке или расторжении брака;

– справку с места работы (основной и неосновной) декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы, удержанных суммах подоходного налога и отчислений по государственному социальному страхованию с заработной платы за календарный год, соответствующий периоду предоставления социального вычета на образование (DOC STI-161);

– справку с места работы (основной и неосновной) супруга(и) декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы (если супруг(а) является наемным работником), удержанных суммах подоходного налога и отчислений по государственному социальному страхованию с заработной платы за календарный год, соответствующий периоду предоставления социального вычета на образование;

– справку о составе семьи из айыл окмоту, домоуправления, товарищества собственников жилья, квартального комитета, жилищного кооператива, другой жилищно-коммунальной организации.

2) для получения имущественного налогового вычета:

– заявление;

– копию паспорта декларанта;

– копию технического паспорта приобретенного недвижимого имущества;

– копию договора об ипотеке, заключенного с банковским и/или финансово-кредитным учреждением, на получение ипотечного кредита;

– копию договора о залоге;

– копии платежных документов об уплате ипотечного кредита;

– справку банковского учреждения о суммах полученного, возвращенного кредита и уплаченных по ним процентов по ипотечному кредиту;

– справку с места работы (основной и неосновной) декларанта по установленной форме о сумме начисленной заработной платы, удержанных суммах подоходного налога и отчислений по государственному социальному страхованию с заработной платы за календарный год, соответствующий периоду предоставления имущественного налогового вычета.

Имущественный налоговый вычет не применяется, если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры для налогоплательщика производится за счет средств работодателя или иного субъекта, а также, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми лицами.

Напомним, что до 1 апреля физические лица должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.

ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, владельцы налогооблагаемого движимого (транспорт), недвижимого имущества (квартиры и дома) и земельного участка (за исключением приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.