Глава МВД призвал сотрудников милиции быть вежливыми и опрятными

Министр внутренних дел КР Улан Ниязбеков провел онлайн совещание, на котором рассмотрены вопросы по исполнению указа президента Кыргызской Республики "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике" и вопрос организации охраны и обеспечения общественного порядка в период празднования Нооруза. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, на совещании руководство МВД и начальники служб, городских и областных управлений обсудили работу по исполнению указанных вопросов. Глава ведомства отметил необходимость реализации ряда поставленных задач по четырём направлениям:

Первое направление: Провести глубокий анализ общественно-политической ситуации и факторов, негативно влияющих на неё. Тесно взаимодействовать с соответствующими государственными органами для предотвращения разногласий, распространения недостоверной информации, провокационных действий. Обеспечивать безопасность людей, проживающих в приграничных зонах, предотвращать любые конфликты, на постоянной основе проводить разъяснительную работу.

Второе направление: Лица, обманывающие людей, совершающие мошеннические действия, не должны избегать ответственность за свои преступления. Первые руководители обязаны лично контролировать расследование и раскрытие всех фактов мошенничества. Ежедневно принимать граждан, пострадавших от данного вида преступлений, выслушивать их проблемы и организовывать правовые действия. Ни один гражданин не должен попасть в ловушку нечестных лиц. Разъяснять гражданам, что они должны действовать в рамках закона и правовых норм, не поддаваться на уловки различных сомнительных пирамид, кооперативов или искусственно организованных групп людей, которые могут легко обмануть и завладеть их имуществом и денежными средствами. Проводите информационно-просветительские кампании по предотвращению мошенничества в социальных сетях. Граждане должны знать, что лучше взаимодействовать с государственными банками и ипотечными компаниями, которые признаны легитимными.

Третье направление: Продолжить разъяснительную работу и проведение общественных встреч по исполнению указа президента "О мерах по упорядочению семейных обрядов, обычаев поминовения усопших". Доводить до граждан достоверную информацию по предупреждению и предотвращению расточительства с участием органов местного самоуправления, айыл окмоту, глав сел, имамов, аксакалов, активной молодежи, а также привлекая передвижные приемные милиции. В целях успешного исполнения разъяснительной работы, Службе общественной безопасности МВД разработать специальные инструкции и поручения для дежурных сотрудников.

Четвертое направление: Подписан приказ о реализации мер по обеспечению общественной безопасности в преддверии празднования Нооруза. В рамках приказа усилить работу по обеспечению должного уровня общественной безопасности, безопасности дорожного движения, предупреждению грубых правонарушений в общественных местах. Рациональное распределение ресурсов на территориях, где будут проходить торжества. Организовать патрулирование в местах массового скопления людей. Проводить работу по предотвращению фактов карманных краж, драк, краж скота и провокаций.

Не допускать грубого отношения сотрудников к гражданам. Форменная одежда должна быть чистой и опрятной. Обращайтесь с людьми вежливо и обеспечьте своевременное сервисное обслуживание.

"Каждому гражданину, независимо от его национальности и социального положения должна быть обеспечена помощь и защита его прав.

Необходимо четко выполнять поставленные задачи. Хочу отметить, что настало время создания современных условий для борьбы с преступностью и обеспечения безопасности населения. Следует проводить кардинальную работу по соблюдения норм общественного поведения.Каждый сотрудник обязан быть открытым для народа и добросовестно служить гражданам и обществу", - подчеркнул Улан Ниязбеков.