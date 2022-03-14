В КР чиновников и депутатов начали проверять на наличие поддельных дипломов

В Кыргызстане продолжаются мероприятия по проверке государственных и муниципальных служащих на наличия двойного гражданства и использования поддельных дипломов. Об этом сообщает пресс-службы ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, госкомитетом подлежат проверке десятки тысяч материалов на сотрудников и руководителей госучреждений, министерств, ведомств и органов местного самоуправления на подлинность их дипломов о высшем образовании.

Всего проверяется по подозрению использования поддельных дипломов: 4 депутата ЖК КР, 1 сотрудник аппарата ЖК КР, 3 депутата горкенеша, 2 судьи, 1 аудитор Счетной палаты, 10 сотрудников органов внутренних дел, 1 сотрудник ПС ГКНБ, 3 сотрудника УГНС при Министерстве финансов, 6 сотрудников МИД КР, 2 сотрудника Министерства экономики, 3 работника Министерства транспорта, 4 работника Министерства сельского хозяйства, 1 работник МЦР, 1 работник Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, 1 работник ГКДР, 1 работник здравоохранения, 17 работников образования, 1 сотрудник Социального фонда, 2 работника банка, 4 работника муниципальной службы, 1 специалист МТУ, 1 заместитель полномочного представителя президента КР в области, 1 мэр, 1 экс-мэр, 1 вице-мэр, 1 работник горкенеша, 1 глава РГА, 7 глав айылных аймаков, 2 заместителя главы а/а, 7 работников а/а, 5 депутатов айылного кенеша.

Также проверяется 1 коррупционная схема по незаконной выдаче дипломов студентам профлицея.

По итогам проведенных среди государственных и муниципальных служащих разъяснительных мероприятий добровольно сданы дипломы 9 лицами, 16 уволились по собственному желанию.

Взяты в проверку на предмет наличия иностранного гражданства 12 госслужащих.

ГКНБ призывает граждан Кыргызской Республики из числа государственных служащих к добровольной выдаче, возможно, используемых поддельных дипломов и документов об образовании с целью избежания негативных последствий либо самоинициативно освободить занимаемую должность".