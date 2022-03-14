Любой желающий сможет посадить своё дерево в Бишкеке

Желающие смогут посадить своё дерево в парковых зонах столицы, приобрести полезные знания у агрономов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, инициаторами акции выступают общественный фонд "Эко Деми" и муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз".

"Единственное условие акции – приобрести саженец, мэрия обеспечивает необходимым инвентарем. Локация, будет зависеть от породы дерева", - говорится в сообщении муниципалитета.

Бишкекская мэрия приглашает стать участниками мероприятия и внести свой вклад в озеленение города.