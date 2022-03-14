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Любой желающий сможет посадить своё дерево в Бишкеке

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- Назгуль Абдыразакова
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Желающие смогут посадить своё дерево в парковых зонах столицы, приобрести полезные знания у агрономов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, инициаторами акции выступают общественный фонд "Эко Деми" и муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз".

"Единственное условие акции – приобрести саженец, мэрия обеспечивает необходимым инвентарем. Локация, будет зависеть от породы дерева", - говорится в сообщении муниципалитета.

Бишкекская мэрия приглашает стать участниками мероприятия и внести свой вклад в озеленение города.


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URL: https://www.vb.kg/415463
Теги:
деревья в Бишкеке
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