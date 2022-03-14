Ирригационные объекты готовятся к поливному сезону

Службой водных ресурсов при МСХ был организован пресс-тур для журналистов по объектам ирригации Чуйской области.

В прошлом году большинство регионов страны ощущали существенные проблемы с поливной водой. Это принесло колоссальные убытки для аграриев и ощутимо ударило по всему сектору сельского хозяйства.

Впервые на содержание ирригационных сетей страны из бюджета кабинет министров выделил на их подготовку к сезону вегетации миллиард сомов.

Вегетационный период в республике начинается в конце марта - начале апреля, но ремонтно-восстановительные работы уже ведутся.

Глава службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев рассказал о состоянии ирригационной системы и о том, какие меры принимаются сейчас, чтобы летом регион не страдал от засухи.

Он рассказал, что службой ведутся работы в нескольких направлениях. Одно из них - устранение фильтрации и увеличение скорости подачи воды. Еще одно из направлений - гарантированная водоподача на поля. Необходимо построить больше водохранилищ. На этот год планируется построить три БДР.

Также необходимы водоучет и автоматизация на всех головных сооружениях и каналах. На сегодняшний день водоподача ведется в ручном режиме. Из-за этого могут происходить проблемы с распределением воды. Планируется, что будет диспетчерский пункт, который будет заниматься распределением воды. Кроме этого, будет введена безналичная оплата за воду. Вода не является товаром, но за услугу по поставке будет взиматься оплата. Подают ее в основном ассоциациям водопользователей, а они сами распределяют.

В прошлом году были проблемы с водой. Самая первая причина – отсутствие влаги, прошлой весной почти не было дождей. Вторая причина – низкая водность, в реках было всего 50 процентов воды от нормы.

Поэтому в этом году, учитывая почти бесснежную зиму, начали заблаговременный предпахотный полив. В Чуйской области, например, полили 762 гектара пахотной земли.

Одним из объектов, который был показан журналистам, стал Западный БЧК. Он был построен в 1954 году. Головное сооружение Западного БЧК находится в 42 километрах от Бишкека и расположено выше села Кен-Булун Ысык-Атинского района Чуйской области.

Головное водозаборное сооружение Западного БЧК построено на искусственно созданном подводящем русле из реки Чу со сбросом воды в нижний бьеф головного водозаборного сооружения опять в реку Чу. В связи с демаркацией и делимитацией границ с Казахстаном граница проходит по центру русла реки Чу водовыпуск и гидротехнический пост канала "Объединенный" остались на территории Казахстана.

ЗБЧК является самым крупным магистральным каналом в Кыргызстане. Пропускная способность канала изменятся от 58 кубических метров в секунду в его голове и до 7 кубических метра в секунду в концевой части на границе с Казахстаном. Протяженность канала достигает 200 километров, в том числе по территории Кыргызстана 146,8 километра, по территории Казахстана – 53 километра. Площадь орошения под ЗБЧК – 85 тысяч гектаров, в Кыргызстане – 73 тысячи гектаров и 12 тысяч гектаров в Казахстане.

Канал проходит по самым плодородным землям в центре Чуйской долины. На участке от водозаборного узла до реки Аламедин канал используется не только для сельскохозяйственных и промышленных нужд Бишкека, но также имеет важное гидротехническое значение.

Участок канала от реки Аламедин до реки Аспара имеет чисто ирригационное значение. Вода из канала подается на орошение Чуйскому, Ысык-Атинскому, Сокулукскому, Московскому, Жайылскому районам, а также Бишкеку и Меркенскому району Казахстана. На канале построен ряд крупных гидротехнических сооружений: Ысык-Атинский, Аламединский и Кара-Балтинский акведуки со сбросами в эти реки, Сокулукский и Ак-Суйские дюкеры – со сбросными устройствами.

Мы побывали на канале "Р-19" системы ЗБЧК. Он расположен в 45 километрах от Бишкека и в 10 километрах от села Беловодского. Канал "Р-19" был построен в 1956 году по проекту института "Киргизгипроводхоз", протяженность канала – 5,91 километра. Общая орошаемая площадь составляет 2374 гектара. Протяженность канала – 5910 метров.

Водопользователями являются крестьянские и фермерские хозяйства Сретенского айыл окмоту.

Канал "Р-19" часто и сильно заиливается, наблюдается недостаток поливной воды в полном объеме. Поэтому тут производится капитальная (механизированная) очистка и ремонт канала. В будущем, по информации управления водного хозяйства, этот канал планируют забетонировать.