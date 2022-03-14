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На скале в Кейптауне появился портрет Чуковского

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- Анастасия Карелина
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На скале в Кейптауне появился портрет Корнея Чуковского. Его создали граффитисты из Санкт-Петербурга. Информация об этом и фото рисунков появились в группе авторов в соцсети ВКонтакте.

Портрет известного писателя украшает теперь одну из скал в Южной Африке. Его создал дуэт HoodGraff.

"Корней Иванович сам никогда не был в Африке, но в нашем детстве представление о реке Лимпопо сложилось по его сказке. Спасибо, Корней Иванович, за детские мечты побывать здесь. Добро пожаловать в Африку!", - написали HoodGraff.

Изображение художники посвятили 140-летию со дня рождения писателя (Родился Чуковский 31 марта 1882 года).

Журналисты узнали, что место для портрета художники нашли почти случайно. Как объяснили местные жители, скалы там рукотворные и рисовать на них власти не запрещают.

В ЮАР о Чуковском HoodGraff рассказывают с самого приезда. И только один человек знал его сказку "Доктор Айболит".


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URL: https://www.vb.kg/415468
Теги:
литература, ЮАР, граффити, в мире
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