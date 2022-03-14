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Задержаны мужчины, которым пытались перебросить контрабанду в колонию

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- Айжан Мамбеталиева
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В селе Молдовановка задержаны мужчины, которым не удалось перебросить контрабанду обитателям колонии

Сотрудниками исправительных учреждений №27 и №1 СИН, расположенных в селе Молдовановка Чуйской области, успешно пресечена попытка переброса запрещенных предметов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны граждане Э.у.Б. и Ж.Ч.Б., которые намеривались закинуть на территорию учреждения 8 свертков, обернутые скотчем, с веществом темно-зеленого цвета и характерным запахом, общий вес которого составил 1 килограмм 804 грамма.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Аламудунского района, куда передали и задержанных граждан, и все собранные материалы для дальнейшего расследования.


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URL: https://www.vb.kg/415470
Теги:
ГСИН, контрабанда, Чуйская область, Кыргызстан
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