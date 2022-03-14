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В городе Токмок задержан подозреваемый в серии краж

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Токмок задержан подозреваемый в краже орудующий на рынках города. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД города Токмок задержан подозреваемый в серии краж чужого имущества.

Так с октября месяца 2021 года с заявлением обратились несколько местных жителей о принятии мер в отношении неизвестного лица, который тайно похитил в одном случае сотовый телефон, в другом случае сумку внутри которого находились денежные средства золотые и серебряные изделия также тайно похитили продукты питания и железные трубы. Тем самым причинили ущерб на общую сумму более 80 000 сомов.

Данные факты сотрудниками милиции были зарегистрированы в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 205 (Кража) УК КР. В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в совершении данных преступлений был задержан и водворен в ИВС ОВД города Токмок Т.А.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции было установлено, что в основном преступление злоумышленником было совершено на рынках города, где последний тайно похищал сумки путем свободного доступа в ходе осуществления покупки или оставления имущества без присмотра.

В настоящее время установлено причастность задержанного к трем фактам краж чужого имущества на территории города Токмок. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/415472
Теги:
задержание, кража, Токмак
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