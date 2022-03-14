В кормах для домашних животных нашли ДНК исчезающих видов акул

Ученые проанализировали 45 видов кормов для кошек и собак от 16 разных компаний и обнаружили в них ДНК редких видов акул. В основном их находили в рыбных кормах, чаще всего из тунца и лосося. Об этом сообщает futurism.com.

Хозяева, сами того не зная, кормят своих питомцев частичками голубых, шелковых и рифовых акул. Также в кормах попадаются карибская, полосатая и обыкновенная песчаная акулы. Некоторые из этих видов относятся к уязвимым, а другие и вовсе на грани исчезновения.

Авторы данного исследования считают, что ДНК могли попасть в корма из-за незаконной торговли акульими плавниками.

"Сами того не зная, владельцы домашних животных могут способствовать чрезмерному вылову находящихся под угрозой исчезновения акул. За последние 50 лет популяция акул сократилась более чем на 70 процентов", - говорят ученые.