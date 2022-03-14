Пациентов вылечили от рака крови собственными клетками

Первые два человека с лейкемией официально признаны полностью излечившимися экспериментальным методом CAR-T-клеточной иммунотерапии. Процедуру им провели десять лет назад. После этого у обоих раковые клетки исчезли и больше не появлялись. Об этом сообщает РИА Новости.

Многие десятилетия рак лечили стандартным набором: хирургия, радиационная и химиотерапия. В последние годы добавилась иммунотерапия - это когда для борьбы с заболеванием задействуют собственную защитную систему организма.

При попадании чужеродного потенциально опасного вещества - антигена - организм вырабатывает антитела. Для опознания антигенов на поверхности иммунных клеток есть специальные белковые комплексы - Т-клеточные рецепторы (ТКР). Взаимодействуя с молекулами антигенов, ТКР активируют Т-лимфоциты. Таков механизм иммунного ответа.

Проблема в том, что раковые клетки умеют хорошо маскироваться. Естественные Т-клеточные рецепторы часто их не замечают, что позволяет опухоли беспрепятственно разрастаться. Несколько лет назад ученые разработали технологию генетической модификации Т-клеток, повышающую их эффективность.

У пациента берут кровь и выделяют из нее Т-лимфоциты. В них встраивают ген, кодирующий рецепторы специфических антигенов рака. Т-клетки с искусственными, химерными рецепторами антигена (CAR-Т-клетки - Chimeric antigen receptor T cells) выращивают в лаборатории и вводят обратно пациенту.

То есть собственные иммунные клетки пациента перепрограммируют вне тела с тем, чтобы нацелить их на определенные виды рака. Последовательность, кодирующую белок CAR, обычно доставляют вирусным вектором, хотя в последнее время стали применять мРНК-платформу.

Преимущество CAR-Т-клеток по сравнению с другими традиционными агентами иммунотерапии, такими как моноклональные антитела или малые молекулы, в том, что они со временем не исчезают, а, наоборот, размножаются, постепенно замещая остальные белые кровяные тела.

Тем не менее пока иммунотерапию CAR-Т-клетками используют только для лечения рака крови, и то с большой осторожностью. Во-первых, потому что возможны серьезные осложнения в виде синдрома высвобождения цитокинов. Это происходит, когда у опухолевых клеток те же целевые антигены, что и у здоровых. Медики умеют этот синдром подавлять, но пациенты должны находиться под постоянным наблюдением. Во-вторых, метод относительно новый, а для подтверждения эффективности нужны многолетние наблюдения. Теперь этот пробел в определенной степени восполнен.

В недавно опубликованной в журнале Nature статье ученые из Пенсильванского университета сообщили, что два пациента с раком крови, получившие экспериментальную CAR-Т-клеточную терапию десять лет назад, полностью здоровы.

Оба страдали лимфоцитарным лейкозом - хроническим раком крови, поражающим В-лимфоциты - белые кровяные тела, необходимые для выработки антител. В 2010-м прошли курс иммунотерапии CAR-Т-клетками. Довольно быстро наступила ремиссия. Однако было неясно, насколько долго модифицированные клетки сохранятся в организме, предотвращая возвращение рака.