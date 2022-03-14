На Шайлообека Атазова поступила жалоба в ЦИК

В координационную группу оперативного реагирования поступила жалоба на кандидата в депутаты по Свердловскому одномандатному округу Шайлообека Атазова.

"В сети распространяется видео, где сторонник кандидата в депутаты ЖК КР по Свердловскому одномандатному избирательному округу №29 Атазова Ш. раздает денежные средства для подкупа голосов избирателей. На видео замечены несколько неизвестных лиц, которым сторонник кандидата дает денежные средства, чтобы те проголосовали за 12 номер", - говорится в жалобе.

"Там в участке явка слабая. Пойдите, проголосуйте обязательно за 12 номер, я сам тоже сейчас подъеду туда", - говорит сторонник кандидата.

Напомним, по данным ручного подсчета в Свердловском избирательном округе на повторынх выборах депутатов ЖК лидировал Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич - 19,52%, на втором месте Атазов Шайлообек Карыбекович - 18,10%, на третьем месте - Алмаз уулу Аскар - 14,06%.

Позже Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отменила регистрацию кандидата в депутаты Абдурахманхаджи Муртазалиева.

Последний в свою очередь намерен обжаловать решение ЦИК в суде.