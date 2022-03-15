Лучшим фильмом премии BAFTA стала "Власть пса"

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила лауреатов своей премии. Лучшим фильмом года на этот раз стала "Власть пса". Об этом сообщается на сайте BAFTA.

Итак, лучшим фильмом признана "Власть пса". Этот же фильм наградили за лучшую режиссуру.

А вот картина "Дюна" получила сразу пять наград: за лучшие спецэффекты, лучший звук, лучшую работу оператора (Грег Фрейзер), лучшую музыку (композитор Ханс Циммер) и лучшую работу художника-постановщика (Патрис Верметт).

Фильм "Лакричная пицца" получил приз за лучший сценарий. Лучшим фильмом на иностранном языке стала лента "Сядь за руль моей машины". Лучшим анимационным фильмом назвали "Энканто".

Что касается актерских работ, то здесь повезло Уиллу Смиту и Джоэнне Скэнлэн. Артисты исполнили лучшие мужскую и женскую роли в фильмах "Король Ричард" и "После любви". Приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Трой Коцур ("CODA: Ребенок глухих родителей"). Награда за лучшую женскую роль второго плана досталась Ариане де Бос ("Вестсайдская история"). Восходящей звездой назвали Лашану Линч ("Не время умирать").