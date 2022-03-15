Хирурги медцентра КГМА выполнили редчайшую операцию на поджелудочной железе

Специалисты отделения хирургии Медицинского центра КГМА им.И.К.Ахунбаева впервые провели лапароскопическую операцию по удалению тела и хвоста поджелудочной железы одновременно с удалением селезенки у 45 летнего пациента. Об этом сообщает пресс-служба КГМА.

По ее данным, подобные операции на поджелудочной железе являются технически сложными, требуют соответствующего технического и медикаментозного обеспечения, в настоящее время эти операции включены в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. И такие операции в Кыргызстане выполнялись нечасто и преимущественно открытым доступом. Теперь же онкохирурги медицинского центра КГМА могут проводить их лапароскопическим методом, через небольшие разрезы, делая хирургическое вмешательство менее травматичными.

По словам, специалиста отделения онкохирурга МЦ КГМА, Бакыта Токтогазиева "лапароскопия в онкохирургии поджелудочной железы - это трудные операции и их результаты в мире значительно улучшились лишь в последние годы". Врачи центра не намерены останавливаться на достигнутом, в ближайшее время они планируют освоить весь спектр лапароскопических операций на поджелудочной железе.

"Сейчас, пациент чувствует себя очень хорошо и после операций образ жизни пациента практически не меняется" - говорится в сообщении медакадемии.