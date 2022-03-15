ГКНБ задержал иностранных боевиков, направлявшихся в Сирию

13 марта 2022 года ГКНБ в ходе осуществляемых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов незаконного въезда и легализации в КР, по подозрению в незаконном пересечении охраняемой государственной границы КР на территории города Джалал-Абад задержаны двое граждан одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Уточняется, что задержанные скрывались у местного жителя, ранее осужденного за терроризм.

По версии Госкомитета национальной безопасности, задержанные после прибытия в КР предприняли попытку изготовить кыргызские паспорта с целью дальнейшего выезда в зону боевых действий в Сирию для вступления в ряды международных террористических организаций.

По данному факту возбуждено и начато расследование уголовного дела, задержанные водворены в следственный изолятор города Джалал-Абада.