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ГКНБ задержал иностранных боевиков, направлявшихся в Сирию

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- Алина Мамаева
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13 марта 2022 года ГКНБ в ходе осуществляемых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов незаконного въезда и легализации в КР, по подозрению в незаконном пересечении охраняемой государственной границы КР на территории города Джалал-Абад задержаны двое граждан одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Уточняется, что задержанные скрывались у местного жителя, ранее осужденного за терроризм.

По версии Госкомитета национальной безопасности, задержанные после прибытия в КР предприняли попытку изготовить кыргызские паспорта с целью дальнейшего выезда в зону боевых действий в Сирию для вступления в ряды международных террористических организаций.

По данному факту возбуждено и начато расследование уголовного дела, задержанные водворены в следственный изолятор города Джалал-Абада.


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URL: https://www.vb.kg/415492
Теги:
ГКНБ, Сирия
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