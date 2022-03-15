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Глава МИД КР обсудил с афганским коллегой реализацию проекта CASA-1000

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- Алина Мамаева
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12 марта 2022 года на полях Анталийского дипломатического форума по инициативе афганской стороны состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир-Ханом Моттаки.

Главы внешнеполитических ведомств двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также вопросы безопасности и ситуацию в регионе.

Министр приветствовал все мирные и гуманитарные инициативы по Афганистану со стороны других государств и выразил заинтересованность в стабильности, экономическом росте и процветании страны, призвав афганскую сторону работать с международным сообществом.

И.о. министра иностранных дел Афганистана Амир-Хан Моттаки выразил признательность кыргызской стороне за предоставление гуманитарной помощи афганскому народу в сентябре и октябре 2021 года. В этом контексте предложил проект по совместному развитию Бадахшанской области во благо местного населения, в том числе этнических кыргызов, проживающих на Большом и Малом Памирах Афганистана, путем строительства больниц и школ.

Министр Руслан Казакбаев обратил внимание афганской стороны на то, что сегодня особенно актуальными становятся вопросы реализации проекта CASA-1000 для поставок электроэнергии в Афганистан, а также практическое развитие и более полное использование имеющегося транзитно-транспортного потенциала между всеми странами региона. В этом контексте афганская сторона предложила наладить торговые маршруты, связывающие север и юг континента, и выразила просьбу содействовать в экспорте агропродукции из Афганистана на российский рынок, с учётом интересов и транзитных возможностей Кыргызстана.

Кроме того, афганская сторона предложила рассмотреть возможность укрепления регионального сотрудничества стран Центральной Азии и Афганистана и провести конференцию по вопросам безопасности в Кабуле с последующей ротацией между странами региона.


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URL: https://www.vb.kg/415494
Теги:
Афганистан, Кыргызстан, МИД
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