В турецких отелях планируют вернуть шведский стол

В апреле в отелях Турции могут отменить большинство ковидных ограничений, в том числе и раздачу блюд персоналом вместо привычного шведского стола. Проект закона с соответствующими послаблениями от TGA (Агентство по продвижению и развитию туризма Турции) попал в турецкие профильные группы до опубликования, передает АТОР.

Согласно официально не подтвержденному документу, из турецкого сертификата безопасного туризма, который выдавали отелям во время пандемии, могут быть исключены 15 пунктов. Сообщается, что TGA уже уведомило аудиторские фирмы об изменениях.

Среди планируемых важных для туристов изменений сертификата:

в отелях вновь будет обычный открытый шведский стол с самообслуживанием. Уберут витрины, из-за которых персонал раздает блюда гостям. Чай и кофе туристы тоже смогут, как и раньше, наливать сами. отменят требование одноразовой посуды, правило об обязательном наличии санитайзеров на обеденных столах будет также отменено. Вместо одноразовых шампуня и мыла отели могут поставить в номерах обычные диспенсеры. будет прекращено измерение температуры у персонала и гостей, отменят правило о большом расстоянии между столами, стульями и шезлонгами на открытом воздухе. анкеты о "ковидных правилах" на стойке регистрации уберут, информационные материалы в номерах и на территории о мерах предосторожности, методах гигиены и других "пандемийных" правилах, которые должны соблюдать гости, тоже больше не будут нужны. отменят ограничение сеансов в 30 минут в саунах/банях/спа-салонах в отелях. отменят требование о масках для всех, кроме тех, кого изолируют в своих номерах с симптомами.

Предполагается, что окончательную версию проекта послаблений обнародуют 1 апреля. Пока заявления от агентства не было.

Ранее в Турции уже отказались от некоторых антиковидных мер. Так, в начале марта отменили обязательное ношение масок на улице и использование приложения с HES-кодами.