В Кыргызстане на 15 марта зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 15 марта зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в Бишкеке – 8,
в Чуйской области – 6,
в Иссык-Кульской области – 2.
За весь период зарегистрировали – 200 758 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 43 человека.
За весь период выздоровели – 195 916 человек.
За последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего за весь период скончались – 2974 человека.
В стационарах на лечении в настоящий момент находится 121 человек. На амбулаторном лечении – 167 человек.