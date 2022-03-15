В Кыргызстане на 15 марта зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 15 марта зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в Бишкеке – 8,

в Чуйской области – 6,

в Иссык-Кульской области – 2.

За весь период зарегистрировали – 200 758 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 43 человека.

За весь период выздоровели – 195 916 человек.

За последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего за весь период скончались – 2974 человека.

В стационарах на лечении в настоящий момент находится 121 человек. На амбулаторном лечении – 167 человек.