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Леонид Рукавишников стал лауреатом фестиваля Winterkunstfestival в Австрии

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- Анастасия Карелина
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Кыргызстанец Леонид Рукавишников стал лауреатом Международного конкурса и фестиваля искусств Winterkunstfestival в Австрии.

Студент третьего курса Кыргызской национальной консерватории имени Токтогула Сатылганова получил диплом второй степени в номинации "вокальное творчество".

Принять участие в фестивале можно было, приехав в Вену лично, или в формате онлайн, прислав видеозапись своего выступления. Творческое состязание предусматривало следующие номинации: инструментальное творчество, вокальное творчество, танец/хореография, театральное/драматическое искусство, фольклор, мода и дизайн, оригинальный жанр, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Оценивало конкурсантов авторитетное жюри. В него вошли представители Австрии, России, Словакии. Это известные музыканты, вокалисты, преподаватели, люди, возглавляющие всевозможные культурные проекты.

Леонид Рукавишников отправил свои записи в оргкомитет фестиваля Winterkunstfestival в последний день. Леонид исполнил арию Папагено из оперы Моцарта "Волшебная флейта" на немецком языке и арию Мазетто из оперы того же Моцарта "Дон Жуан" на итальянском языке. И вот уже в марте пришел ответ. Леониду Рукавишникову дали диплом второй степени. Жюри отметило и хорошие вокальные данные молодого исполнителя из Кыргызстана, и его артистизм. В настоящий момент Леонид продолжает учебу в консерватории – его педагог Глеб Ким. С сентября Рукавишников начал работать в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Он уже выходит на сцену вместе со своим педагогом. Увидеть и услышать их вместе можно, например, в опере "Евгений Онегин".

К слову, грядущим летом в Австрии планируют провести большой фестиваль лауреатов Winterkunstfestival.


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Теги:
Австрия, награда, фестиваль, опера, Театр оперы и балета
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