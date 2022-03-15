Флешмоб в поддержку "солнечных людей" запускают в соцсетях

В преддверии Международного дня людей с синдромом Дауна, который во всем мире отмечается 21 марта, в социальных сетях запускают акцию в поддержку "солнечных людей".

21 марта - Международный день людей с синдромом Дауна. Эта дата была выбрана не случайно - это символическое обозначение самого синдрома Дауна, причиной которого является трисомия одной из хромосом: у человека, имеющего это генетическое состояние, 21-я хромосома наличествует в трех копиях. Впервые этот синдром описал английский врач Джон Лэнгдон Даун, имя которого и используется в названии данного хромосомного состояния.

В этот день по всему миру проходят различные мероприятия, нацеленные на повышение осведомленности о данном синдроме.

Быть не таким как все - это нормально, так считают многие люди во многих странах мира. И потому, в преддверии Всемирного дня человека с синдромом Дауна они запускают в социальных сетях флешмоб в поддержку особенных людей.

Разноцветные носки из разных комплектов в этот день - символ непохожести. Люди во всем мире надевают вместе носки с разными узорами и разных цветов, чтобы понять, как это - быть не таким, как все, и жить под пристальными взглядами окружающих.

Цель акции - привлечь внимание общества к людям с синдромом Дауна, а также выразить им свою толерантность и поддержку. Это не просто фото в разных носках, это ваш голос за то, чтобы люди с особенностями развития могли комфортно жить в нашем обществе! Надев разные носки, почувствуйте себя другим, непохожим, особенным!

В прошлом году эта акция ярко и масштабно прошла в Кыргызстане. Соотечественники активно поддерживали флешмоб, делали фото в разных носках, выставляли их в соцсети. В это году Кыргызстан вновь присоединяется к международной кампании #LotsOfSocks (#МногоНосков).

Кыргызстанский производитель носков "Lucky socks", совместно с Общественным фондом родителей детей с синдромом Дауна "Сантерра", супругой посла Великобритании в Кыргызстане, которая воспитывает дочь с синдромом Дауна Вероникой Гаретт, объявляют флешмоб, суть которого в том, чтобы с 19- 21 марта выложить в соцсетях фотографию в носках из разных пар или в самых прикольных, неординарных носках. И тем самым показать, что, хотя мы и все разные - мы все равные! Присоединяйтесь!