Акыйкатчы провела встречу с директором ОФ "Лига защитников прав ребенка" НазгульТурдубековой. Об этом сообщает пресс-служба института омбудсмена.

Назгуль Турдубекова поздравила Атыр Абдрахматову с избранием на должность главного уполномоченного по защите прав человека в Кыргызстане и отметила, что "Женщины и дети являются самыми уязвимыми группами людей. В этом контексте только женщина-лидер может чутко и эффективно реагировать на проблемы указанных категорий граждан".

Омбудсмен Атыр Абдрахматова подчеркнула, что дети являются особой группой общества, и долг каждого создавать и поддерживать благоприятные и безопасные условия жизни каждого ребёнка. Кроме того, она отметила необходимость в кратчайшие сроки: