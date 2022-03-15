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Акыйкатчы провела встречу с директором ОФ "Лига защитников прав ребенка"

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- Алина Мамаева
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Акыйкатчы провела встречу с директором ОФ "Лига защитников прав ребенка" НазгульТурдубековой. Об этом сообщает пресс-служба института омбудсмена.

Назгуль Турдубекова поздравила Атыр Абдрахматову с избранием на должность главного уполномоченного по защите прав человека в Кыргызстане и отметила, что "Женщины и дети являются самыми уязвимыми группами людей. В этом контексте только женщина-лидер может чутко и эффективно реагировать на проблемы указанных категорий граждан".

Омбудсмен Атыр Абдрахматова подчеркнула, что дети являются особой группой общества, и долг каждого создавать и поддерживать благоприятные и безопасные условия жизни каждого ребёнка. Кроме того, она отметила необходимость в кратчайшие сроки:

  1. запустить устойчивые механизмы оперативного реагирования по случаям нарушения прав детей;
  2. оценить наличие и эффективность функционирования единой системы учёта детей;
  3. улучшить государственное частное партнёрство в области защиты прав ребёнка;
  4. проводить системный мониторинг доступа женщин и детей к социальным услугам;
  5. дать оценку соблюдению прав человека в области образования;
  6. внедрить устойчивое партнёрство Акыйкатчы с организациями гражданского общества по защите прав детей.


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URL: https://www.vb.kg/415502
Теги:
дети, омбудсмен, Кыргызстан, акыйкатчы
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