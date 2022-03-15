Заведующая детсада 6 лет получала зарплату фиктивных сотрудников

Прокуратура Сузакского района Джалал-Абадской области в ходе проверки установила, что бывшая заведующая дошкольного образовательного учреждения "Элхан" гражданка "Г.Б.", расположенного в Барпинском айыл окмоту Сузакского района, злоупотребляя служебным положением, в период с 2015 по 2021 гг. фиктивно устроила в десткий сад работников и получала их заработную плату. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

Уточняетс, что в результате государству причинен ущерб на сумму 1 миллион 170 тысяч 200 сомов.

По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса, проводится расследование.