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Заведующая детсада 6 лет получала зарплату фиктивных сотрудников

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- Алина Мамаева
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Прокуратура Сузакского района Джалал-Абадской области в ходе проверки установила, что бывшая заведующая дошкольного образовательного учреждения "Элхан" гражданка "Г.Б.", расположенного в Барпинском айыл окмоту Сузакского района, злоупотребляя служебным положением, в период с 2015 по 2021 гг. фиктивно устроила в десткий сад работников и получала их заработную плату. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

Уточняетс, что в результате государству причинен ущерб на сумму 1 миллион 170 тысяч 200 сомов.

По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса, проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/415503
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, детский сад, Джалал-Абадская область, Кыргызстан
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