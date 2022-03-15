16 марта театр оперы и балета открывает сезон музыкальных вечеров

16 марта Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева большим концертом открывает сезон музыкальных вечеров в Малахитовом зале. Об этом сообщила заведующая литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

Отныне для бишкекчан и гостей нашего города в театре каждый вечер будет звучать музыка на любой вкус. Публика услышит музыкантов симфонического оркестра театра и лучшие голоса кыргызской оперы. К зрителям выйдут народные артисты Кыргызстана Сталбек Алмазбеков, Кайымбек Кускаков, Бактыбек Ыбыкеев, заслуженные артисты республики Заира Раимбекова, Айзирек Момунова, Нуржигит Асанов, Айбек Саралаев, лауреаты международных конкурсов Глеб Ким, Ирина Рыбина, Бактыбек Алмабеков, Орозбек Бакытов, Оксана Шутова, Таир Бейшеев. Номера представит и академический хор театра.

Звучать будут лучшие образцы мировой классики: произведения Верди, Моцарта, Россини, Легара, Дворжака, Кальмана, Штрауса, Хачатуряна, Пахмутовой, Бабаджаняна, Раухвергера, Молдобасанова и других знаменитых авторов. Дирижер концерта – заслуженный артист Кыргызской Республики Нурматбек Полотов. Режиссер – заслуженный артист Кыгызской Республики Искендер Сартбаев.