Генсек ООН высказался о перспективах ядерного конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что перспектива ядерного конфликта снова стала возможной, сообщает Reuters.

Заявление главы ООН последовало после того, как Россия повысила уровень готовности своих ядерных сил на фоне конфликта в Украине. Гутерриш назвал это "леденящим душу развитием событий".

"Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимого, теперь снова в пределах возможного", - сказал генсек ООН и повторил призыв к немедленному прекращению военных действий в Украине.

Гутерриш также призвал к сохранности ядерных объектов после пожара на Запорожской АЭС в Украине, который вспыхнул во время захвата станции российскими войсками.

Как отмечается, Россия и США обладают самыми большими арсеналами ядерных боеголовок.

Напомним, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания России в особый режим боевого дежурства. Он назвал свое решение ответом на агрессивные высказывания высших руководителей НАТО.

Позднее представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не станет повышать уровень боевой готовности ядерных сил, потому что не стремится к конфликту с Москвой.