В Казахстане повысят ставки акцизов на оптовую реализацию бензина

Правительство РК подготовило проект постановления, которым вносятся изменения в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает:

увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов и экологического топлива производителями с 24 435 тенге до 38 134 тенге за 1 тонну; увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию дизельного топлива производителями с 9300 тенге до 35 726 тенге за 1 тонну; исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо; установление равной ставки на импорт дизельного топлива; уточнение кодов ТН ВЭД ЕАЭС на дизельное топливо.

Как считают в правительстве, повышение ставок акцизов позволит привлечь дополнительные средства для обеспечения реализации социально-экономических задач государства.