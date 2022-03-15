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В Казахстане повысят ставки акцизов на оптовую реализацию бензина

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- Канат Кожоев
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Правительство РК подготовило проект постановления, которым вносятся изменения в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает:

  1. увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводов и экологического топлива производителями с 24 435 тенге до 38 134 тенге за 1 тонну;
  2. увеличение ставки акцизов на оптовую реализацию дизельного топлива производителями с 9300 тенге до 35 726 тенге за 1 тонну;
  3. исключение сезонного изменения акцизов на дизельное топливо;
  4. установление равной ставки на импорт дизельного топлива;
  5. уточнение кодов ТН ВЭД ЕАЭС на дизельное топливо.

Как считают в правительстве, повышение ставок акцизов позволит привлечь дополнительные средства для обеспечения реализации социально-экономических задач государства.


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URL: https://www.vb.kg/415509
Теги:
Казахстан, цены на бензин
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