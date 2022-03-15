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Биологи придумали экспресс-тест сразу на 50 редких генетических болезней

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- Айжан Мамбеталиева
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Международная команда биологов разработала экспресс-тест для выявления сразу 50 редких генетически обусловленных болезней. Среди них Паркинсон, Хантингтон, боковой амиотрофический склероз, разные формы мышечной атрофии и другие заболевания, связанные с мелкими мутациями, говорится в материале Science Daily.

Тест разработали с помощью технологии секвенирования генома. Его точность подтвердили эксперименты с биоматериалом нескольких десятков людей, страдающих от генетически обусловленных болезней. Использование универсального теста в лабораториях патологии станет стандартом в ближайшие пять лет.

Биологи надеются, что универсальный тест не только упростит диагностику, но и позволит собрать данные для разработки терапии и медикаментов.


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URL: https://www.vb.kg/415512
Теги:
медицина, новости мира
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