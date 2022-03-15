Празднуем Нооруз вместе! Программа праздничных мероприятий в Бишкеке

21 марта в 10 часов утра на центральной площади "Ала-Тоо" запланировано проведение концертной программы, включающая в себя театрализованное представление и выступление звезд отечественной эстрады.
Позже, в 15:00 часов дня, в трех столичных парках начнутся народные гулянья.
К слову, в ходе совещания по организационным вопросам празднования Нооруза под председательством вице-мэра города Бишкек Виктории Мозгачевой, городским службам и районным акимиатам напомнили о запрете на забой скота и расточительство в рамках Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике" и, конечно же, соблюдении санитарных норм.