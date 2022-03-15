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Празднуем Нооруз вместе! Программа праздничных мероприятий в Бишкеке

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- Алина Мамаева
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21 марта в 10 часов утра на центральной площади "Ала-Тоо" запланировано проведение концертной программы, включающая в себя театрализованное представление и выступление звезд отечественной эстрады.

Позже, в 15:00 часов дня, в трех столичных парках начнутся народные гулянья.

  1. В парке "Ынтымак-1" для горожан будут организованы различные мастер-классы, продемонстрированы традиционные обряды, а также запланирован концерт творческих коллективов;
  2. В парке "Ынтымак-2" бишкекчан будут ждать на выставке национальной кухни, напитков, одежды и декоративно-прикладного искусства;
  3. В парке Здоровья запланированы различные спортивные мероприятия.

К слову, в ходе совещания по организационным вопросам празднования Нооруза под председательством вице-мэра города Бишкек Виктории Мозгачевой, городским службам и районным акимиатам напомнили о запрете на забой скота и расточительство в рамках Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике" и, конечно же, соблюдении санитарных норм.


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URL: https://www.vb.kg/415517
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