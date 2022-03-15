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В Сокулукском районе мужчина задержан за мошенничество

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- Канат Кожоев
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В Сокулукском районе задержан подозреваемый в мошенничестве и захвате земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Утоячняется, что 9 декабря 2021 года в органы внутренних дел Сокулукского района с заявлением обратилась К.Д., 1959 года рождения о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые войдя в доверие обманным путем захватил земельный участок расположенный в селе Ново-Павловка новостройка Ак-Ордо.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 209 (Мошенничество) и 212 (Самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения) УК.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в совершении данного преступления были задержаны и водворен в ИВС ОВД Сокулукского М.К., 1959 года рождения и А.Д., 1959 года рождения. В отношении подозреваемых принята мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время установлена причастность задержанного к 5 фактам аналогичных преступлений на территории Сокулукского района.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/415518
Теги:
ГУВД, мошенничество, Сокулукский район, Кыргызстан
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