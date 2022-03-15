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В высказывании Сейтека Атамбаева есть признаки межрегиональной вражды?

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- Бермет Таалайбекова
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В соцсетях обсуждают комментарий сына бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Сейтека Атамбаева, в котором многие увидели признаки возбуждения межрегиональной вражды.

"Они (представители южных регионов. - Прим. ред.) изначально являются трайбалистами. Они без стыда живут на севере. Я думаю, что в конце концов мы разделимся", - написал Атамбаев-младший.

Правда, позже он попытался оправдаться в своем следующем посту, заявив, что его слова были вырваны из контекста.

"Во-первых, неправильно вырывать это из контекста! Если будете публиковать, публикуйте все полностью.

Я ответил на комментарий Нургазы Мусаева под одним из постов, потому что был так же зол, как и вы.

Мое личное мнение таково, что если мы будем продолжать разделяться, таким образом, то в конце концов мы будем разделены. Я писал именно в таком ключе.

Прошу прощения, если кого-то обидел. Не будем ссориться, когда приближается Рамадан. Я надеюсь, вы поймете меня правильно", - написал он.

Ниже публикуем перевод комментария Нургазы Мусаева.

"В традиции нет таких правил, как стандарты, нормы, процедуры, исполнение, вознаграждение и наказание. Традиции не упорядочены, и вряд ли получится. Те, кто утверждают, что живут без религии, окажутся в пропасти, как жители севера, где мужчины алкоголики, а женщины легкого поведения", - говорится в сообщении Мусаева.


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URL: https://www.vb.kg/415520
Теги:
Алмазбек Атамбаев, трайбализм, соцсети
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