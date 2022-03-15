Ученые создали робота-креветку для исследований океана

Ученые из США и Мексики создали робота, формой и движениями похожего на антарктический криль – вид ракообразных, который обитает в холодных водах вокруг Антарктиды. Теперь эта механическая креветка поможет людям в исследовании океана. Об этом пишет naked-science.ru.

Современная океанология требует новых инструментов, способных погружаться в воду и свободно в ней перемещаться, в то же время собирая информацию о местных жителях и среде их обитания. За последние годы специалисты-робототехники создали целый ряд таких устройств. Важный шаг в этом направлении сделали исследователи из Университета Брауна (США) и Автономного университета Мексики. Они предложили использовать с этой целью бионические технологии, то есть имитирующие живое.

Ученые создали RoboKrill - робота, напоминающего один из видов ракообразных, а именно – антарктический криль Euphasia superba. Эти существа в огромном количестве обитают в холодных водах вокруг Антарктиды, где на них приходится значительная часть планктона. Примечательно, что Euphasia superba - ценный промысловый вид.

По своей сути новое изобретение – это платформа, позволяющая воспроизвести волнообразные движения животного-прототипа. Конструкция предусматривает активный контроль движения конечностей и пассивный контроль смещения их отдельных участков друг относительно друга. Каждая конечность робота, как и настоящего криля, имеет две играющие роль весла части - так называемые экзоподит и эндоподит, причем их функции в гребке сильно различаются. Отдельные компоненты робокриля изготавливают с помощью технологии 3D-печати

Благодаря своему строению робот может плавно и эффективно перемещаться в воде. Ученые смогут контролировать его конечности на расстоянии.

Авторы проекта рассказывают, что раньше они исследовали роль, которую играет криль в своей среде обитания, пытаясь влиять на поведение организмов извне. Например, с помощью световых сигналов. Новая разработка поможет делать это "изнутри" скоплений животных.

Исследователи надеются, что в будущем смогут выпускать в океан целые стаи роботов-креветок.