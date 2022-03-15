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Москвич случайно выбросил в мусорный бак 13 миллионов рублей

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- Асия Канаева
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Житель Москвы случайно выбросил 13 миллионов рублей во время уборки, приняв пакет с деньгами за мусорный мешок. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

10 марта некий Дмитрий занимался уборкой в доме. Мужчина собрал несколько пакетов с отходами, а затем решил отнести их к мусорным бакам. Как отмечается в публикации, среди них оказался мешок, где хранились 13 миллионов рублей, отложенные на погашение кредита.

Мужчина заметил исчезновение крупной суммы спустя три часа. Когда он вернулся обратно к мусорным бакам, пакета с деньгами там не оказалась. Москвичу пришлось обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о пропаже.


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URL: https://www.vb.kg/415531
Теги:
Россия, Москва, в мире
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