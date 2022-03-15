Эркин Туралиев хочет увековечить память геодезистов и погибших альпинистов

Журналист Эркин Туралиев хочет увековечить память геодезистов и погибших в кыргызских горах альпинистов. Чтобы осуществить задуманное, энтузиаст обратился к руководству страны с просьбой поддержать его идею и выплатить ему всю причитающуюся пенсию.

В своем открытом письме Туралиев написал, что в 1928 году состоялась первая экспедиция на Памир и Тянь-Шань под руководством генерального прокурора РСФСР Николая Крыленко. Для участия в ней приглашены были немецкие геодезисты и альпинисты. Итогом экспедиции стала карта ледников и водных ресурсов Средней Азии. Немецкие альпинисты покорили вершину высотой 7145 метров и назвали ее пиком Ленина. В 1958 году сборные СССР и Китая подняли на нем флаги двух братских стран, а в 2008-м - флаги Кыргызстана, России и Китая. После чего флаг России был подарен президенту России Владимиру Путину.

В знак благодарности людям, так много сделавшим для Кыргызстана, Туралиев хочет установить наскальные мемориальные доски Николаю Крыленко, немецким геодезистам, а также погибшим альпинистам из Бельгии, Чехословакии, Польши, Сербии, Литвы, Турции, России, Франции, Кыргызстана, США, Казахстана, Украины, Монголии, Таджикистана, Татарстана, Грузии, Беларуси, Узбекистана, Австрии и Эстонии.

Эркин Туралиев знает, что у государства денег для осуществления его проекта нет, поэтому просит поддержать инициативу иным образом. Журналист хочет, чтобы ему выплатили всю причитающуюся пенсию, которую он не получал. Этих денег, по подсчетам Туралиева, должно хватить на завершение проекта.

"Цель моего проекта поднять престиж Кыргызстана в мировом альпинистском сообществе. Если вы его поддержите, то в память о каждом погибшем альпинисте будет посажено именное дерево. Но самое главное – для родных и близких этих смелых людей это будет хорошим даром памяти из далекого географически, но близкого по духу Кыргызстана", – объясняет Туралиев.