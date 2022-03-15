Погода
$ 105.50 - 106.50
€ 115.00 - 118.00

Эркин Туралиев хочет увековечить память геодезистов и погибших альпинистов

215  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Журналист Эркин Туралиев хочет увековечить память геодезистов и погибших в кыргызских горах альпинистов. Чтобы осуществить задуманное, энтузиаст обратился к руководству страны с просьбой поддержать его идею и выплатить ему всю причитающуюся пенсию.

В своем открытом письме Туралиев написал, что в 1928 году состоялась первая экспедиция на Памир и Тянь-Шань под руководством генерального прокурора РСФСР Николая Крыленко. Для участия в ней приглашены были немецкие геодезисты и альпинисты. Итогом экспедиции стала карта ледников и водных ресурсов Средней Азии. Немецкие альпинисты покорили вершину высотой 7145 метров и назвали ее пиком Ленина. В 1958 году сборные СССР и Китая подняли на нем флаги двух братских стран, а в 2008-м - флаги Кыргызстана, России и Китая. После чего флаг России был подарен президенту России Владимиру Путину.

В знак благодарности людям, так много сделавшим для Кыргызстана, Туралиев хочет установить наскальные мемориальные доски Николаю Крыленко, немецким геодезистам, а также погибшим альпинистам из Бельгии, Чехословакии, Польши, Сербии, Литвы, Турции, России, Франции, Кыргызстана, США, Казахстана, Украины, Монголии, Таджикистана, Татарстана, Грузии, Беларуси, Узбекистана, Австрии и Эстонии.

Эркин Туралиев знает, что у государства денег для осуществления его проекта нет, поэтому просит поддержать инициативу иным образом. Журналист хочет, чтобы ему выплатили всю причитающуюся пенсию, которую он не получал. Этих денег, по подсчетам Туралиева, должно хватить на завершение проекта.

"Цель моего проекта поднять престиж Кыргызстана в мировом альпинистском сообществе. Если вы его поддержите, то в память о каждом погибшем альпинисте будет посажено именное дерево. Но самое главное – для родных и близких этих смелых людей это будет хорошим даром памяти из далекого географически, но близкого по духу Кыргызстана", – объясняет Туралиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415534
Теги:
альпинизм, памятник, Кыргызстан, альпинисты, Тянь-Шань
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  