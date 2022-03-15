Садыр Жапаров пригласил нового президента Туркменистана в Кыргызстан

Президент Садыр Жапаров поздравил Сердара Бердымухамедова с избранием на пост президента Туркменистана. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

"Ваша уверенная победа подтверждает высокий уровень доверия туркменского народа Вам. Убежден, что под Вашим руководством братский Туркменистан добьется больших успехов на пути своего развития. Также выражаю надежду, что стратегическое партнерство между Кыргызской Республикой и Туркменистаном будет и далее углубляться, связи в рамках международных организаций - укрепляться в интересах двух народов. Приглашаю Вас посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом в любое удобное время", - говорится в поздравительном послании.

Садыр Жапаров пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, успехов на высшем государственном посту, а братскому народу Туркменистана - благополучия и развития.