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По делу Батукаева Алмазбеку Атамбаеву оставили в силе приговор

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 15 марта 2022 года приговоры Первомайского районного суда города Бишкек от 23 июня 2020 года и Бишкекского городского суда от 14 августа 2020 года по делу незаконного освобождения Азиза Батукаева в отношении Алмазбека Атамбаева, Индиры Джолдубаевой, Абдухалим Раимжанова и Калыбек Качкыналиева были изменены. Об сообщает пресс-служба ВС КР.

По данным пресс-службы, экс-генпрокурор Индира Джолдубаева была признана виновной по части 2 ст.304 УК Кыргызской Республики (в редакции 1997 года) без назначения наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Арест, наложенный в ходе досудебного производства на имущество Джолдубаевой постановлением следственного судьи Первомайского районного суда города Бишкек от 26 августа 2019 года - отменен.

Судебные акты в остальной части оставлены без изменения".


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URL: https://www.vb.kg/415538
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, Верховный суд, Индира Джолдубаева
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