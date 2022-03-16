Сколько в Бишкеке брошенных автомобилей

"Соседи! Чья машина во дворе на проходе припаркована уже год? И стекла побили и зеркала поснимали. Она мешает, сантехники вчера еле проехали".

Такое сообщение в WhatsApp ТСЖ разбудило всех среди ночи. Путем общего соседского совещания выяснили, что это машина квартиранта, который съехал уже как полгода. Но, видимо, кто–то держал связь с уехавшим, потому как наутро машины во дворе уже не было.

И таких автоброшенок в городе множество. Они загораживают проезды, провоцируют подростков и нечистых на руку граждан на воровство и разграбление техники.

Одна бишкекчанка рассказала, что они уже дважды сдавали брошенные кем–то машины в милицию. И дважды оказывалось, что они в угоне. Так что наберите "102", если у вас под окном брошенный автомобиль.

Но с "глаз долой, из сердца вон" для бишкекчан не решение вопроса, потому что с точки зрения экологии этот вопрос - "горящий". Автохлам на улицах отравляет все вокруг тем, что вытекает из его внутренностей, нагреваясь на солнце, фонит канцерогенами. А кому до этого есть дело?

В некоторых цивильных странах, например, в Швейцарии, машина не может быть в эксплуатации более установленного срока, после чего авто подлежит утилизации. И попробуйте нарушить закон - сразу накладывается очень большой штраф. Так защищают право граждан на чистый воздух, на защиту здоровья. Потому и машины размером с квартиру там не в чести, что также регулирует закон. Зачем в городе необъятные джипы–бегемоты? Машинка должна быть небольшой, юркой, экологичной. Тогда и люди, и машины в небольшом городе Бишкеке могут подружиться.

Кыргызстан со всех высоких трибун говорит о приверженности зеленой философии, экономике, подписываются законы.

Недавно министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев встретился в Абу–Даби с министром климатических изменений и окружающей среды ОАЭ Мариам Аль– Мхейри. Поговорили об актуальных вопросах сотрудничества в сфере экологии, климата, расширения экспорта и импорта, о продовольственной и сельскохозяйственной продукции в ОАЭ, о привлечении эмиратских инвестиций в сферу гидроэнергетики, о возобновляемых источниках энергии и сельском хозяйстве.

Отдельной темой беседы стало взаимодействие и расширение двустороннего сотрудничества в рамках ООН в области глобального изменения климата и защиты окружающей среды. Хорошо бы, чтобы какие–то преобразования коснулись и автомобильной проблемы. Тем более сейчас, когда выяснилось, что большую часть загрязнения в атмосферу столицы поставляют все–таки машины. Мы дышим их ядовитыми выхлопами, болеем и умираем от болезней легких. Надо что–то с этим делать.