Зеленский анонсировал отмену НДС и налога на прибыль для предпринимателей

Кабинет министров Украины согласовал пакет решений по налоговой реформе. Они существенно снижают налоги для бизнеса, сообщил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

Вместо НДС и налога на прибыль Кабмин введет ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для ФОПов первой и второй группы уплата единого налога становится добровольной. Также отменяют все проверки для бизнеса.

Эти решения необходимы для восстановления экономики в городах, объяснил Зеленский.

"Чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно – вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках закона", – заявил президент.

Источник: finance.liga.net