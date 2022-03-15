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Зеленский анонсировал отмену НДС и налога на прибыль для предпринимателей

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Кабинет министров Украины согласовал пакет решений по налоговой реформе. Они существенно снижают налоги для бизнеса, сообщил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

Вместо НДС и налога на прибыль Кабмин введет ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для ФОПов первой и второй группы уплата единого налога становится добровольной. Также отменяют все проверки для бизнеса.

Эти решения необходимы для восстановления экономики в городах, объяснил Зеленский.

"Чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно – вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках закона", – заявил президент.

Источник: finance.liga.net


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URL: https://www.vb.kg/415543
Теги:
налоги, Украина
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