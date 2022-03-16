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На Орто-Токойском водохранилище рассказали, как идет подготовка к поливу

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- Светлана Лаптева
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Орто-Токойское водохранилище заполняется по графику, и к 20 апреля будет подаваться водопользователям. Об этом заявил заместитель директора службы водных ресурсов при Минсельхозе Кыргызской Республики Валерий Гутник во время пресс-тура для журналистов.

По его словам, водохранилище к 20 апреля достигнет своей проектной мощности - 470 млн кубических литров.

"Орто-Токойское водохранилище построено для орошения 320 тыс. гектар в Чуйской области. Отсюда вода подается в центральные магистральные каналы Чуйской области - Западный большой и Восточный БЧК. Это наш основной источник орошения. Уже сегодня воду можем подавать по заявкам водопользователей. Сейчас завершаются работы по механизированной очистке каналов, и к началу вегетативного периода работы закончат", - пояснил Валерий Гутник.

В свою очередь директор управления Орто-Токойского водохранилища Тинатан Озубекова добавила, что в настоящее время ведутся ремонтные и подготовительные работы на различных участках.

"Там, где сейчас трубы чистят, - через эти трубы спуск воды производят. Все механизмы металлические, со сплавами, которые надо содержать в порядке, чтобы исключить неожиданностей. Это человеку несведущему кажется, ну что, стоит тут плотина, ну и пусть стоит, все работает. А за этим "работает" - незаметный титанический труд. Например, следить за состоянием влажности почв: вот видите дренажные колодцы между буквами белыми? Эксперты постоянно осуществляют заборы - смотрят все ли так, нет ли тревожных звоночков. Может, где-то на каком-то участке почва более влажная, и кто знает, может, на каком-то участке дамба не в порядке. Значит, надо перестраховаться, смотреть, что не так. И так постоянно, а ведь маленький дефектный участок, недосмотр могут грозить прорывом плотины, а это огромная масса воды. Наша задача - оградить от ЧП людей, сохранить механизмы, сделать так, чтобы все работало как часы. Хорошие часы. Так что за всем нужен контроль", - рассказала она.

Сам комплекс сооружений является стратегическим объектом, и вход посторонним туда запрещен, но поражает, что все объекты водохранилища удивительно вписаны в ландшафт, сделаны мощно, с любовью и сохраняется сотрудниками трепетно. Здесь хочется сказать: "Браво архитекторам!".

Кстати, неожиданное обилие мозаичных картин сразу бросается в глаза при въезде на территорию. И в каждой работе - смысл: символична водная красавица - хранительница воды - словно взмахивает своими ярко-голубыми крыльями и делится своим богатством - водой. Она словно одухотворяет, казалось бы, обыкновенный бытовой момент - пуск воды водопользователям, и заставляет задуматься, а ведь и вправду вода - наше богатство. Искреннее восхищение испытываешь, глядя на все эти дамбы, краны, колодцы и подводные тоннели. Пришло время и само хранение воды воспринимать, как сохранение богатств, и учиться ценить, экономить и восхищаться живительной силой воды!

Возможно, первый пуск воды на поля должен быть праздником - радостью, которую должны разделять все в стране. Так сказать, праздником уважительного отношения к воде, тем более в нашей, аграрной и горной стране.

Сотрудники ведомства утверждают, что впервые за долгие годы к водной проблеме проявляется такой интерес у первых лиц страны, и это дарит надежду, что это даст возможность государству проработать все беды водного комплекса, обратить внимание общества к важности изменить безалаберное отношение к воде.

Будем надеяться, что "за дамбами" власть постарается разглядеть и людей, преданных своей профессии и миссии хранителей воды. Почему-то очень хочется, чтобы хранители живительной влаги и их дети были счастливы! Тем более, как выяснилось, что на сегодня не все так гладко у хранителей воды.

Так, электрики Нурлан Чекиров и Жакып уулу Эльзар рассказали, что понимают всю меру ответственности за исправность "электрического сердца", так как вся их жизнь связана с Орто-Токоем. Они и работают тут, и живут со своими семьями в одноименном поселке неподалеку от озера.

- Может, и не самый удобный момент, но мы бы хотели, чтобы о наших проблемах узнали. Наша зарплата 4,5 тысячи сомов. И такие зарплаты в основном у всех сотрудников, а работа круглогодичная, у нас и летом не бывает жарко, а в самом поселке и баранов-то не пасут - нет травы из-за особенностей местности. И участков у нас нет. Как люди должны выживать? Не должны люди на такой ответственной работе разрываться между работой и думами, где достать денег, чтобы детей обуть, одеть. И вы же понимаете, что мы тут каждый сантиметр знаем, понимаем, если хотите слышим наше хранилище воды. Мы гордимся, что само водохранилище с историей. Все, что видите, - это все как построили, так до сих пор работает! Представляете уровень качества работы, - рассказали труженики Орто-Токойского водохранилища.

Справка: Орто-Токойское водохранилище (кырг. Орто-Токой суу сактагычы) - водохранилище расположено на реке Чу в 2 км к западу от посёлка Орто-Токой, на границе Нарынской и Иссык-Кульской областей.

План строительства водохранилища утверждён постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 19 марта 1940 года. Строительство начато в 1941 году, завершено в 1960 году. Высота над уровнем моря - 1700 м. Площадь водной поверхности - 26 км², объём - 470 млн м³. Длина - 18 км, наибольшая ширина - 5 км, максимальная глубина - 47 м. Высота плотины - 52 м, длина - 365 м, ширина - 6 м. Длина водосбросного тоннеля - 567 м, диаметр - 4,5 м. Расход воды - в среднем 12,8 м³/с. Регулирует сток реки Чу. Вода водохранилища используется для орошения 120 тыс. га сельскохозяйственных земель: 86 тыс. га в Киргизии, 34 тыс. га в Казахстане.


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URL: https://www.vb.kg/415544
Теги:
вода, Кыргызстан
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