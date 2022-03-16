С 24 марта нельзя будет отправлять переводы Western Union из РФ в КР

Национальный банк Кыргызстана сообщил о получении уведомления от ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток" о прекращении работы системы денежных переводов без открытия банковского счета Western Union в России и Беларуси с 24 марта 2022 года.

Согласно письму, все трансграничные переводы, отправленные до этого срока, будут выплачены получателям.

"При этом все переводы из и в КР буду продолжать осуществляться в обычном порядке. Исключение составляют только Россия и Беларусь", - поясняют в Нацбанке.

В ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток" отмечают, что компанией будут и дальше соблюдаться все обязательства по договорам, заключенным с партнерами КР, то есть с коммерческими банками.

Добавим, Western Union занимает второе место в Кыргызстане по объему денежных переводов.